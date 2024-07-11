«Сделали бы пару сюрпризиков». Овечкин — о том, чего можно было бы ждать от России на Евро

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выразил сожаление, что сборная России не может участвовать в проходящем Евро-2024, и заявил, что российские футболисты достойно проявили бы себя на турнире, показав несколько неожиданных результатов. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля.

— Нет желания, чтобы сборная России вернулась? Мне кажется, мы бы не затерялись на этом Евро.

— Конечно, хочется. Мы не то что не затерялись бы, мы попылили бы там, сделали бы пару сюрпризиков, но, к сожалению… — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это ЧЕ, брат».

Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия).