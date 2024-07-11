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Овечкин рассказал, может ли тренер «Вашингтона» оставить его на скамейке по ходу матча

Овечкин рассказал, может ли тренер «Вашингтона» оставить его на скамейке по ходу матча
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Комментарии

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, может ли главный тренер «Вашингтона» оставить его на скамейке запасных по ходу матча.

— Саня, провокационный вопрос. У нас вчера была дискуссия, может ли тренер свою суперзвезду посадить, даже понимая, что он не в очень хорошей форме. Вот на твоём примере, тренер «Вашингтона» может, например, не спрашивая тебя, посадить тебя, не испортив с тобой отношения?
— Может, конечно.

— Ты будешь молчать?
— Не, ну понятно, после игры я с ним поговорю, скажу, объясни мне причину. Но если, допустим, видно, что у меня не клеится, мимо шайбы, форчек не делаю, ещё что-то. Конечно, он меня посадит, а потом мне это всё объяснит, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это ЧЕ, брат».

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