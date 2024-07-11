Овечкин рассказал, может ли тренер «Вашингтона» оставить его на скамейке по ходу матча

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, может ли главный тренер «Вашингтона» оставить его на скамейке запасных по ходу матча.

— Саня, провокационный вопрос. У нас вчера была дискуссия, может ли тренер свою суперзвезду посадить, даже понимая, что он не в очень хорошей форме. Вот на твоём примере, тренер «Вашингтона» может, например, не спрашивая тебя, посадить тебя, не испортив с тобой отношения?

— Может, конечно.

— Ты будешь молчать?

— Не, ну понятно, после игры я с ним поговорю, скажу, объясни мне причину. Но если, допустим, видно, что у меня не клеится, мимо шайбы, форчек не делаю, ещё что-то. Конечно, он меня посадит, а потом мне это всё объяснит, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это ЧЕ, брат».