Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назвал хоккеистов, которые хорошо играют в футбол. Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» летом 2022 года в товарищеском матче против медиафутбольного клуба «Амкал».

— Так, а кто лучше всех в футбол играет, из хоккеистов? В НХЛ есть такие?

— Ну, Бекстрём хорошо играет. Радул тоже хорошо играет, Сёмин тоже хорошо играет, Малкин, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это ЧЕ, брат».

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Вашингтон» лишь в последний момент смог зацепиться за плей-офф, где в первом раунде не смог выиграть ни одной игры у «Нью-Йорк Рейнджерс».

Всего за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда всех времён Уэйна Гретцки по голам в лиге россиянину осталось забить 41 гол.