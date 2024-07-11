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Московское «Динамо» подпишет американского голкипера

Московское «Динамо» подпишет американского голкипера
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Как стало известно «Чемпионату», американский голкипер Хантер Миска продолжит карьеру в московском «Динамо».

Соглашение рассчитано на один год, зарплата игрока составит менее 20 млн рублей.

Последние два сезона вратарь провёл в Германии, выступая за клуб «Штраубинг Тайгерс». В составе бело-голубых Хантер заменит Илью Коновалова, который присоединится к минским одноклубникам.

На счету 29-летнего американца есть также минимальный опыт выступлений в НХЛ, где он защищал цвета «Аризоны Койотс» и «Колорадо Эвеланш». Всего в сильнейшей лиге мира Миска провёл шесть матчей.

Напомним, в минувшем сезоне команда Алексея Кудашова вылетела во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Трактору» (0-4).

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