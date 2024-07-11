ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Барыс» продлил контракты с тремя хоккеистами

«Барыс» продлил контракты с тремя хоккеистами
Комментарии

Астанинский «Барыс» продлил соглашения с нападающими Михаилом Рахмановым и Олегом Бойко, а также с защитником Артёмом Королёвым, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний Рахманов в завершившемся сезоне провёл 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 7 (3+4) очков.

23-летний Бойко провёл минувший сезон в составе «Номада» в Pro Hokei Ligasy, сыграв в общей сложности 61 матч и набрав 44 (19+25) очков. В мае нападающий дебютировал в составе национальной команды Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе.

22-летний Королёв в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ в составе «Барыса» (11 матчей), но бо́льшую часть времени он провёл в «Номаде». За 33 матча чемпионата Казахстана (включая плей-офф) защитник заработал 7 (3+4) очков.

Самый быстрый гол в истории КХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android