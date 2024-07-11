Драйзайтль сделал предложение своей девушке на романтическом отдыхе в Испании

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль опубликовал пост в социальных сетях, в котором поделился со своими подписчиками одним из самых главных моментов своей жизни.

Хоккеист выложил фотографии с романтического отдыха на Мальорке. На одном из фото Леон делает предложение своей девушке — канадской актрисе Селесте Дежарден.

«Навсегда», — написал спортсмен, добавив эмодзи в виде сердца.

Фото: Соцсети Леона Драйзайтля

Фото: Соцсети Леона Драйзайтля

Фото: Соцсети Леона Драйзайтля

Напомним, на данный момент Драйзайтль пока не продлил контракт с «нефтяниками», стороны пытаются найти решение, которое устроило бы как клуб, так и игрока.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ немец провёл 81 встречу, забросил 41 шайбу и отдал 65 передач, заработав 106 баллов за результативность. В плей-офф Драйзайтль за 25 матчей набрал 31 (10+21) очко. Нападающий провёл всю карьеру в «Эдмонтоне», где за 719 матчей набрал 850 (347+503) очков.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: