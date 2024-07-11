Голкипер «Молота» госпитализирован с ожогами 40% тела

Голкипер выступающего в ВХЛ пермского «Молота» Егор Гуськов госпитализирован с ожогами 40% тела.
«Вратарь сейчас находится в сознании, говорит затруднительно, но старается быть бодрым», — сообщает пресс-служба клуба.
Точная причина инцидента с хоккеистом не сообщается, однако говорится, что виной всему стал некий бытовой фактор.
В завершившемся плей-офф ВХЛ 22-летний Гуськов сыграл пять матчей, в которых одержал две победы и отражал 92,3% бросков в среднем за игру. Его команда уступила в первом раунде красноярскому «Соколу» (2-4 в серии).
Также за карьеру в ВХЛ Гуськов защищал цвета таких клубов, как «Ростов» и «Рязань-ВДВ».
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
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