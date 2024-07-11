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«Сибирь» сообщила о смерти тренера Андрея Тарасенко — отца нападающего Владимира Тарасенко

«Сибирь» сообщила о смерти тренера Андрея Тарасенко — отца нападающего Владимира Тарасенко
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Пресс-служба «Сибири», в официальном телеграм-канале клуба сообщила о скоропостижной кончине тренера по развитию клуба и одного из самых культовых игроков новосибирцев 2000-х Андрея Тарасенко, являющегося отцом нападающего «Флориды Пантерз» Владимира Тарасенко.

На момент смерти Тарасенко-старшему было 55 лет. Причина смерти не сообщается.

Андрей Тарасенко — уроженец Новосибирска. В юношеские годы был игроком местного СКА, а затем на протяжении многих лет защищал цвета ярославского «Торпедо» и тольяттинской «Лады», где признавался лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата России. В сезоне-2001/2002 Тарасенко вернулся в родной город и помог «Сибири» выйти в Суперлигу, набрав в 67 матчах 75 очков.

Напомним, в конце июня его сын Владимир выиграл свой второй в карьере Кубок Стэнли в составе «Флориды».

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