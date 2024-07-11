«Он воспитал мировую звезду». Ротенберг отреагировал на смерть Андрея Тарасенко

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил соболезнования родным и близким тренера «Сибири» Андрея Тарасенко, умершего сегодня, 11 июля, в возрасте 55 лет.

«Ужасные новости пришли из Новосибирска. Ушел из жизни прославленный хоккеист, тренер Андрей Тарасенко. Ему было всего 55 лет.

Андрей Владимирович был прекрасным человеком, хоккеистом и тренером. Он всю жизнь посвятил игре, отлично выступал за ярославское «Торпедо» и тольяттинскую «Ладу» в 1990-х, выходил на лёд в составе сборной России. Однако главной командой его жизни была родная «Сибирь» — там он начинал игровую карьеру, там долгие годы работал на разных тренерских должностях, в том числе и на посту главного тренера.

Андрей Тарасенко воспитал прекрасного сына Владимира — мировую звезду, гордость нашего хоккея. Его второй сын Валентин — тоже профессиональный хоккеист.

Приношу глубочайшие соболезнования Владимиру и Валентину Тарасенко, всем родным и близким Андрея Владимировича, хоккейному клубу «Сибирь», всем новосибирским болельщикам.

Светлая память Андрею Тарасенко…» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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