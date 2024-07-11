Гендиректор «Сибири»: Андрей Тарасенко навсегда вписал своё имя в историю клуба

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов высказался о смерти тренера по развитию клуба Андрея Тарасенко.

«Очень хорошо знал Андрея Владимировича, мы вместе долго играли в одной команде, в одном звене. Он был надёжным другом, товарищем и партнёром по команде, первоклассным специалистом и тренером. Это невосполнимая утрата для всего нашего хоккея. Андрей Владимирович навсегда вписал себя в историю хоккейного клуба «Сибирь». Приносим соболезнования родным и близким», — приводит слова Крутохвостова пресс-служба «Сибири».

Напомним, Андрей Тарасенко ушёл из жизни сегодня, 11 июля. Он является отцом нападающего Владимира Тарасенко, который в конце июня выиграл свой второй в карьере Кубок Стэнли в составе «Флориды Пантерз».

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