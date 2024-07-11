Новичок «Северстали» Калдис рассказал, почему принял предложение череповецкого клуба

Новичок «Северстали», канадский защитник Янни Калдис объяснил свой переход в череповецкий клуб из минского «Динамо».

«Я провёл отличный сезон в Минске. Тяжело было расставаться с ребятами и болельщиками, но я был очень рад возможности играть за «Северсталь». Определённо, эта команда входила в мою тройку фаворитов.

«Северсталь» — молодая команда, и мне это нравится. Последний раз на меня смотрели как на более опытного игрока, когда я играл в университетской команде. Это же здорово: они смогут чему-то научиться у меня, я смогу научиться чему-то у них», — приводит слова Калдиса пресс-служба «Северстали».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ защитник провёл 56 матчей, в которых набрал 23 очка — забросил семь шайб и отдал 16 результативных передач с показателем полезности «-4». В плей-офф на счету канадца одна результативная передача в шести матчах серии с московским «Динамо» с показателем полезности «-4».

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