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Форвард «Северстали» Аймурзин: в финале Евро будет незрелищный футбол

Форвард «Северстали» Аймурзин: в финале Евро будет незрелищный футбол
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Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы по футболу — 2024, в котором сыграют сборные Испании и Англии.

«Многие недовольны футболом Англии на Евро. Есть те, кто ждут отставки главного тренера. Но у Саутгейта уже два финала подряд на чемпионатах Европы.

Какую бы скучную игру они ни показывали, они дошли до решающего матча. Думаю, в финале будет незрелищный футбол, но шансы на победу у Англии есть. Они умеют защищаться, и если забьют свои моменты, то могут обыграть испанцев.

Даже сложно предугадать победителя. Кто лучше использует моменты, тот и выиграет. Игра будет напоминать качели — туда-сюда», — сказал Аймурзин в интервью Legalbet.

Напомним, финал Евро-2024 пройдёт 14 июля в Берлине.

В завершившемся сезоне КХЛ 22-летний Аймурзин сыграл в общей сложности 68 матчей, в которых набрал 55 (20+35) очков.

Самый быстрый гол в истории КХЛ:

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