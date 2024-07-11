В ФХР отреагировали на смерть тренера «Сибири» Андрея Тарасенко

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) в официальном телеграм-канале организации опубликовала пост, в котором отдала дань памяти тренеру «Сибири» Андрею Тарасенко, ушедшему из жизни в возрасте 55 лет сегодня, 11 июля.

«Невосполнимая утрата в хоккейной семье. На 56-м году жизни скончался Андрей Тарасенко — прославленный игрок и тренер, один из самых ярких нападающих российского хоккея 1990-х.

Андрей Владимирович — воспитанник новосибирского хоккея. Самые яркие годы игровой карьеры провёл в клубах-лидерах российской Суперлиги — ярославском «Торпедо» (будущем «Локомотиве») и тольяттинской «Ладе». Помогал своим командам побеждать в регулярном первенстве и завоёвывать медали чемпионата России по итогам плей-офф. На протяжении многих лет был одним из сильнейших нападающих Суперлиги, брал призы лучшему бомбардиру и самому ценному игроку чемпионата.

В 1990-х Андрей Тарасенко регулярно выступал и в составе сборной России, был участником Олимпиады-1994, чемпионата мира – 1995 и неоднократным победителем различных этапов Евротура.

Перейдя на тренерскую работу, с 2008 года неизменно трудился в штабе родной «Сибири» на ролях главного либо старшего тренера, внёс большой вклад в обучение игроков, в подготовку кандидатов в национальные команды России. Воспитал двоих сыновей — Владимира, победителя МЧМ и вице-чемпиона мира, и Валентина.

Мы выражаем глубокое соболезнование родным, друзьям, коллегам и всем, кто знал Андрея Владимировича. Скорбим», — сказано в сообщении.

Напомним, Андрей Тарасенко является отцом нападающего Владимира Тарасенко, который в конце июня выиграл свой второй в карьере Кубок Стэнли в составе «Флориды Пантерз».

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