Colorado Hockey Now: Аскаров может застрять в АХЛ

Североамериканский журналист Эван Равал выразил опасение за будущее российского голкипера «Нэшвилл Предаторз» Ярослава Аскарова в НХЛ.

«Нэшвилл», по-видимому, готовил к обмену Ярослава Аскарова, но до сих пор ничего не произошло. С учётом того, что большинство команд потратили свои деньги этим летом, обмен кажется все менее и менее вероятным с каждым днём. Это означает, что Аскаров застрянет в АХЛ. Это не то, чего он хочет, и его агент считает, что он доказал, что у него есть всё, что нужно, чтобы стать вратарём НХЛ», — написал Равал в своей статье на Colorado Hockey Now.

Напомним, 22-летний Аскаров вошёл в сборную проспектов Американской хоккейной лиги (АХЛ) по итогам сезона. В НХЛ за «Предаторз» в сезоне-2023/2024 россиянин сыграл два матча, в которых отражал 94,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 1,47.

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