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«Юта» подписала контракт новичка с сыном Джерома Игинлы

«Юта» подписала контракт новичка с сыном Джерома Игинлы
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«Юта» подписала контракт новичка с нападающим Тиджем Игинлой, выбранным клубом на прошедшем в конце июня драфте под общим шестым номером, сообщает пресс-служба команды.

Тидж является сыном легендарного нападающего Джерома Игинлы. 17-летний хоккеист в минувшем сезоне выступал в WHL за «Келоуну» и забросил 47 шайб в 64 играх в регулярном чемпионате (разделил шестое место в гонке снайперов) при 84 очках и показателе полезности «+17». Также он стал победителем ЮЧМ-2024 в составе сборной Канады – семь игр и 12 (6+6) очков на турнире.

Напомним, предстоящий сезон станет дебютным для «Юты» в НХЛ. В сильнейшей лиге мира она заняла место «Аризоны Койотс», унаследовав от неё все существующие хоккейные активы, включая полный список игроков и драфт-пики, а также отдел хоккейных операций.

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