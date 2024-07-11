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«Сан-Хосе» продлил контракт с защитником Таем Эмберсоном

«Сан-Хосе» продлил контракт с защитником Таем Эмберсоном
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«Сан-Хосе Шаркс» продлил на один год соглашение с защитником Таем Эмберсоном, сообщает пресс-служба «акул».

По новому контракту 24-летний хоккеист заработает $ 950 тыс.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Эмберсон провёл 30 матчей за «Шаркс», в которых набрал 10 (1+9) очков.

В сентябре 2023 года калифорнийский клуб забрал игрока с драфта отказов, куда его поместил «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Тай — солидный защитник-домосед, который пользуется своими габаритами, чтобы добираться до шайбы, и перерабатывает соперников в своей зоне», — заявил генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир.

Напомним, в минувшем сезоне «Сан-Хосе» занял последнее, восьмое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 47 очков в 82 матчах.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

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