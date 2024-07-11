«Тампа» заключила двухлетний контракт с защитником Джей Джей Мозером

«Тампа-Бэй Лайтнинг» заключила двухлетнее соглашение с защитником Джей Джей Мозером, который ранее стал частью компенсации по обмену российского игрока обороны Михаила Сергачёва в «Юту». Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в социальных сетях.

Кэпхит игрока по контракту с «молниями» составит $ 3,375 млн.

Последние три сезона 24-летний швейцарец выступал за «Аризону Койотс», место которой «Юта» и займёт со следующего сезона в НХЛ, унаследовав от «койотов» все существующие хоккейные активы, включая полный список игроков и драфт-пики, а также отдел хоккейных операций.

В сезоне-2023/2024 Мозер сыграл в 80 матчах, в которых набрал 26 (5+21) очков.

Напомним, в минувшем сезоне «Тампа» вылетела в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в серии первого раунда «Флориде Пантерз» (1-4), которая впоследствии и выиграла трофей.

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