Daily Hive: вряд ли Подколзин когда-либо сможет оправдать шумиху выбора в топ-10 драфта

Журналист Daily Hive Роб Уильямс считает, что предстоящий сезон может стать ключевым в карьере российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Василия Подколзина.

«Кэнакс» терпеливо отнеслись к бывшему 10-му общему номеру драфта в прошлом сезоне, позволив ему развиваться в «Абботсфорде» до марта. Именно тогда Подколзин был вызван в «Ванкувер», сыграв 19 матчей в регулярном сезоне и ещё дважды – в плей-офф. Подколзин не был ужасен на этом отрезке, но производительность была неудовлетворительной. Используемый в основном в четвёртом звене, он не забил ни одного гола и сделал всего две результативные передачи.

Как сказал бы Рик Токкет, это будет «большое лето» для Подколзина. Но в следующем сезоне он также впервые в своей карьере будет доступен для драфта отказов.

Это значит, что для Подколзина это будет либо НХЛ, либо провал, по крайней мере в контексте выступлений за эту организацию.

Маловероятно, что Подколзин когда-либо сможет оправдать шумиху, которая сопровождает выбор в топ-10 драфта, но это не значит, что он не может быть эффективным игроком. Форвард ростом шесть футов один дюйм впечатлил Токкета своей работой на форчеке в прошлом сезоне.

Есть основания надеяться, что он сумеет развиться в вингера второго-третьего звена, который сможет помогать в меньшинстве и, возможно, забивать по 15 голов.

Но время уходит.

Если Подколзин собирается стать таким парнем, ему нужно начать это демонстрировать», — написал Уильямс в своей статье.

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