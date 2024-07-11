Sportsnet: сделки «Вашингтона» показывают, что в клубе не ожидают возвращения Бекстрёма

Североамериканский журналист Райан Диксон в статье на портале Sportsnet обозначил главный, по его мнению, вопрос к «Вашингтон Кэпиталз» в нынешнее межсезонье.

«Когда мы получим официальное сообщение о будущем Никласа Бекстрёма и Ти Джея Оши? Исходя из зарплат, которые «Вашингтон» получил в платёжку в межсезонье на сделках, благодаря которым приобрели Пьер-Люка Дюбуа, Мэтта Роя и Джейкоба Чикрана, совершенно ясно, что клуб ожидает, что Бекстрём останется в долгосрочном списке травмированных, а Оши в конечном итоге тоже окажется там. У обоих остаётся всего один год по контрактам, и в совокупности они составляют примерно $ 14 млн, на которые «Вашингтон» превышает потолок», — написал Диксон.

Напомним, 36-летний Бекстрём перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата — 2022/2023. В сезоне-2023/2024 швед провёл лишь восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

37-летний Оши в минувшем сезоне провёл 56 матчей суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 26 (12+14) очков. Ранее сообщалось, что форвард испытывает проблемы со спиной.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: