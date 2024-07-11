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Болельщики «Торонто» — в топ-3 самых несчастных в НХЛ согласно опросу

Болельщики «Торонто» — в топ-3 самых несчастных в НХЛ согласно опросу
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Болельщики «Калгари Флэймз» оказались самыми несчастными в НХЛ согласно опросу, проведённому Casino.org.

Опрос охватил 2000 болельщиков разных клубов, которые оценивали такие факторы, как оптимизм в отношении шансов на победу в Кубке Стэнли, удовлетворённость менеджментом, изменение настроения при травмах игроков, уровень разочарования от поражений команды и общее впечатление от игры.

Согласно данному опросу фанаты «Калгари» набрали 89% из 100. Второе место заняли болельщики «Аризоны Койотс» — 81%. При этом важно подчеркнуть, что опрос проводился до переезда франшизы в Юту. На третьем месте расположились фанаты «Торонто Мэйпл Лифс» — 73,1%.

Напомним, в минувшем сезоне «Калгари» и «Аризона» не смогли попасть в плей-офф, а «Торонто» вновь вылетел в первом раунде.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

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