«Миннесота» продлила контракт с нападающим Сэмми Уокером

«Миннесота Уайлд» заключила новое однолетнее соглашение с нападающим Сэмми Уокером, сообщает пресс-служба «дикарей» в социальных сетях.

Отмечается, что контракт между клубом и игроком будет двусторонним.

В завершившемся сезоне 25-летний американец провёл четыре матча за «Миннесоту» в НХЛ, не отметившись результативными действиями. В 70 играх за «Айову Уайлд» в АХЛ форвард набрал 45 (14+31) результативных баллов. Уокер выступает в системе «Миннесоты Уайлд» с сезона-2022/2023.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Миннесота» заняла шестое место в таблице Центрального дивизиона и не смогла выйти в плей-офф. Клуб из северного штата США набрал 87 очков в 82 матчах.

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