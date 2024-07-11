«На это тяжело смотреть». Бриндамор — о потерях «Каролины» этим летом

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об уходе целого ряда игроков клуба этим летом.

Напомним, за последнее время команду покинули такие игроки, как Джейк Гюнцель, Теуво Терявяйнен, Стефан Ноэсен, Брэди Шей и Бретт Песке.

«Вы привязываетесь к ребятам, особенно когда они у вас долгое время. Было тяжело, я буду честен. Было тяжело смотреть, как ребята уходят отсюда. Я всё понимаю. Это бизнес. Они должны делать то, что должны. Но это также волнительно, потому что вы получаете совершенно новую группу ребят, и, возможно, некоторые из этих молодых парней ворвутся в состав и вы сможете наблюдать, как они растут. Это просто его эволюция (состава. — Прим. «Чемпионата»).

У меня было много тяжёлых телефонных разговоров этим летом. На самом деле их было не чересчур много. У нас есть хорошие игроки, и команды будут им платить. Мы не можем платить всем. К сожалению, так оно есть. Я люблю этих ребят и желаю им всего наилучшего. Я просто рад, что приходят новые парни, которые рады быть здесь и играть», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

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