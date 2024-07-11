Владислав Каменев показал свой распорядок дня в отпуске

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Нападающий ЦСКА Владислав Каменев опубликовал пост в социальных сетях, в котором рассказал своим подписчикам, как проводит отпуск в тёплых краях.

Хоккеист выложил видео, на котором делится с интернет-пользователями своим распорядком дня по часам. Спортсмен показал, как тренируется, питается и отдыхает.

«Чемпионат» предлагает посмотреть оригинальный видеоролик от Владислава:

В завешившемся сезоне КХЛ 27-летний Каменев сыграл в общей сложности 62 матча за армейцев, в которых набрал 37 (18+19) очков. Его команда вылетела в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии ярославскому «Локомотиву» (1-4).

Напомним, в составе ЦСКА Владислав Каменев дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2022 и 2023). Ещё одно чемпионство нападающий добыл в 2014 году в составе магнитогорского «Металлурга».

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