Новичок «Флориды» Нейт Шмидт: мои самые большие взлёты в «Виннипеге» были при Морисе

Защитник Нейт Шмидт, перешедший этим летом из «Виннипег Джетс» во «Флориду Пантерз», подтвердил, что одним из главных факторов его перехода в самый южный клуб НХЛ стал нынешний главный тренер «пантер» Пол Морис, с которым американец ранее работал в канадском клубе.

«Мои самые большие взлёты в Виннипеге были, когда я был под руководством Пола Мориса. И, честно говоря, я просто чувствовал, что он был тем, кто понимал мою игру и знал, как раскрыть своих ребят по максимуму», — приводит слова Шмидта The Score.

В минувшем сезоне НХЛ 32-летний Шмидт сыграл в общей сложности 66 матчей за «Джетс», в которых набрал 15 (3+12) очков.

Напомним, Пол Морис возглавлял «Виннипег» с 2014 по 2021 год.

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