«Айлендерс» подписали контракт с 18-м номером драфта НХЛ — 2018

«Нью-Йорк Айлендерс» подписал однолетний двусторонний контракт с 24-летним нападающим Лиамом Фуди, сообщает интернет-ресурс PuckPedia.

Зарплата игрока по соглашению с «островитянами» составит $ 775 тыс.

В минувшем сезоне НХЛ Фуди выступал за «Коламбус Блю Джекетс» и «Нэшвилл Предаторз», сыграв в общей сложности 13 матчей и набрав 3 (0+3) очка в регулярном чемпионате при показателе полезности «-2».

На драфте НХЛ 2018 года канадский нападающий был выбран «Коламбусом» в первом раунде под общим 18-м номером. В системе «Блю Джекетс» Лиам провёл пять сезонов.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Айлендерс» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Каролине Харрикейнз» (1-4).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: