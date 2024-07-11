ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Айлендерс» подписали контракт с 18-м номером драфта НХЛ — 2018

«Айлендерс» подписали контракт с 18-м номером драфта НХЛ — 2018
Комментарии

«Нью-Йорк Айлендерс» подписал однолетний двусторонний контракт с 24-летним нападающим Лиамом Фуди, сообщает интернет-ресурс PuckPedia.

Зарплата игрока по соглашению с «островитянами» составит $ 775 тыс.

В минувшем сезоне НХЛ Фуди выступал за «Коламбус Блю Джекетс» и «Нэшвилл Предаторз», сыграв в общей сложности 13 матчей и набрав 3 (0+3) очка в регулярном чемпионате при показателе полезности «-2».

На драфте НХЛ 2018 года канадский нападающий был выбран «Коламбусом» в первом раунде под общим 18-м номером. В системе «Блю Джекетс» Лиам провёл пять сезонов.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Айлендерс» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Каролине Харрикейнз» (1-4).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android