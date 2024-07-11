Шарипзянов показал, как проводит отпуск в деревне с бабушкой

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов опубликовал пост в социальных сетях, в котором показал своим подписчикам, как проводит отпуск.

Один из самых топовых защитников КХЛ съездил к своей бабушке в одну из деревень Новошешминского района Татарстана. Дамир выложил с бабушкой совместную фотографию.

Фото: Соцсети Дамира Шарипзянова

В завершившемся сезоне КХЛ 28-летний Шарипзянов сыграл 78 матчей суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 58 (10+48) очков.

В сезоне-2023/2024 «Авангард» не смог преодолеть второй раунд Кубка Гагарина, уступив в серии ярославскому «Локомотиву» (3-4). Прямо по ходу этого противостояния был отправлен в отставку главный тренер «ястребов» Михаил Кравец.

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