«Он знает, что я всегда рядом». Защитник «Филадельфии» рассказал, как помогает Мичкову

Защитник «Филадельфии Флайерз» Эрик Джонсон рассказал, как помогает осваиваться в организации российскому нападающему Матвею Мичкову, присоединившемуся к «лётчикам» этим летом.

«Даже для молодого американца, который пришёл в лигу в 19 лет, как я в 2007 году, было очень тяжело чувствовать себя среди ребят постарше. Находясь в новом городе, новой стране, с новым языком, новой едой, где всё новое. Это большой вызов, и я не могу себе представить, насколько трудно должно быть такому молодому человеку, как Матвей, приехать из России и испытать это.

Стараюсь помочь ему, чем могу, и мы обменялись номерами телефонов. Делюсь советом с ним, пока он привыкает к Филадельфии, к НХЛ, помогаю, если его нужно подвезти или порекомендовать, где поесть в дороге, если у него есть вопросы о том, как проходят тренировки, как проходят встречи и всё такое. Он знает, что я всегда рядом, чтобы ответить на любые вопросы, и я рад работать с ним. Он высококлассный игрок, обладает огромным мастерством, и, похоже, у «Филадельфии» есть отличный задел на долгое время», — приводит слова 36-летнего Джонсона пресс-служба НХЛ.

Напомним, россиянин подписал трёхлетний контракт новичка с «Филадельфией» 1 июля. Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

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