Украина лишит всех спортивных и государственных наград тренера «Чайки» Завальнюка

Прсее-служба Федерации хоккея Украины (ФХУ) выпустила заявления в официальных соцсетях организации в отношении тренера Вячеслава Завальнюка, который на днях вошёл в тренерский штаб нижегородской «Чайки».

«Манкуртам и предателям не место в украинском обществе и хоккее в частности. Учитывая позорность поступка Завальнюка, Федерация хоккея Украины инициирует процедуру начала лишения этого лица всех спортивных и государственных званий, в частности, врученного в 2008 году ордена «За заслуги» III степени», — сказано в заявлении.

Вячеслав Завальнюк является уроженцем Киева. Практически всю свою игровую карьеру он провёл в российских клубах. В 2007 году украинец стал чемпионом Суперлиги в составе магнитогорского «Металлурга». Завальнюк выступал за сборную Украины на всех чемпионатах мира с 1999 по 2007 годы, а также сыграл на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

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