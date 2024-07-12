ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он думал, как забить, а я — о том, куда сходить». Мессье — о разнице между ним и Гретцки

«Он думал, как забить, а я — о том, куда сходить». Мессье — о разнице между ним и Гретцки
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье сравнил себя с легендарным канадским нападающим, автором снайперского рекорда в истории НХЛ Уэйном Гретцки.

«Уэйн думал о том, как он забросит три шайбы завтра вечером, а я думал о том, куда мы пойдём после игры», — сказал Мессье в подкасте Spittin' Chiclets.

За свою карьеру в НХЛ Гретцки, получивший прозвище Великий, четыре раза выигрывал Кубок Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз». Его снайперский рекорд за карьеру в лиге составляет 894 шайбы. Наибольшие шансы побить его на сегодняшний день имеет российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 853 гола.

Всего за карьеру в сильнейшей лиге мира Гретцки установил 61 рекорд.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android