Киевский «Сокол» выведет из числа соучредителей клуба тренера «Чайки» Вячеслава Завальнюка

Директор киевского «Сокола» Вячеслав Лецкан заявил о том, что украинский тренер Вячеслав Завальнюк, вошедший накануне в тренерский штаб нижегородской «Чайки», будет выведен из числа соучредителей команды из столицы Украины.

«Мы сформируем протокол, и Завальнюк будет выведен из числа соучредителей. Его поступок — это позорное пятно для нашего клуба», — приводит слова Лецкана «Чемпион-Украина».

Вячеслав Завальнюк является уроженцем Киева. Практически всю свою игровую карьеру он провёл в российских клубах. В 2007 году украинец стал чемпионом Суперлиги в составе магнитогорского «Металлурга». Завальнюк выступал за сборную Украины на всех чемпионатах мира с 1999 по 2007 год, а также сыграл на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

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