Нападающий СКА Михаил Воробьёв потроллил в соцсетях Сергея Толчинского

Нападающий СКА Михаил Воробьёв продемонстрировал хорошее чувство юмора под одним из постов в социальных сетях, опубликованных его одноклубником Сергеем Толчинским.

Напомним, на днях Толчинский выложил публикацию, в которой показал своим подписчикам, как играет в теннис на грунтовом корте. В комментариях к посту люди начали оставлять различные комментарии.

«Бро, есть виды спорта, где ты не спец?» — спросил один из подписчиков?

«Хоккей», — ответил ему пришедший в комментарии Воробьёв.

В завершившемся сезоне КХЛ 29-летний Толчинский сыграл в общей сложности в 77 матчах, в которых набрал 58 (21+37) очков. До этого в течение трёх сезонов форвард защищал цвета «Авангарда», став в составе «ястребов» обладателем Кубка Гагарина в 2021 году. Наряду с Константином Окуловым стал лучшим бомбардиром победного плей-офф, набрав 20 (6+14) очков в 24 матчах.

Воробьёв выступает за СКА с сезона-2021/2022. В прошлом чемпионате нападающий провёл 71 матч и установил личный рекорд результативности — набрал 46 (19+27) очков при общем показателе полезности «+26». В составе армейцев в сезоне-2022/2023 стал обладателем Кубка Континента и дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата КХЛ (сезоны-2021/2022 и 2022/2023).

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