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«Детройт» заключил контракт с норвежским нападающим, выбранным в первом раунде драфта-2024

«Детройт» заключил контракт с норвежским нападающим, выбранным в первом раунде драфта-2024
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«Детройт Ред Уингз» подписал трёхлетний контракт новичка с норвежским нападающим Микаэлем Брандсегг-Нюгором, сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Кэпхит игрока по соглашению с «красными крыльями» составил $ 975 тыс.

Напомним, 18-летний хоккеист был выбран «Детройтом» в первом раунде драфта НХЛ — 2024 под общим 15-м номером.

В минувшем сезоне Брандсегг-Нюгор выступал во втором по рангу шведском дивизионе за клуб «Мора», проведя 41 матч и набрав 18 (8+10) очков. В 12 играх плей-офф норвежец добавил 10 (4+6) результативных баллов. Также он был членом сборной Норвегии на молодёжном чемпионате мира — 2024, а также на взрослом чемпионате мира 2024 года в Чехии.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

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