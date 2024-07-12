«Это то, что я обожаю в хоккее». Журналист The Athletic — о партнёрах Мичкова во «Флайерз»

Штатный журналист The Athletic Чарли О'Коннор, освещающий жизнь вокруг «Филадельфии Флайерз», рассказал, что больше всего занимает его мысли в вопросе будущего дебюта российского нападающего Матвея Мичкова за «лётчиков».

«Одна из вещей, которые я обожаю в хоккее (в его творческой части), это то, что я действительно не знаю, кто может быть лучшими партнёрами по звену для Мичкова.

Я знаю, кем они ДОЛЖНЫ быть исходя из таланта. Но всё решает «химия». Вы должны одинаково слышать музыку», — написал О'Коннор в социальных сетях.

Напомним, россиянин подписал трёхлетний контракт новичка с «Филадельфией» 1 июля. Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

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