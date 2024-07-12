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Московское «Динамо» отдало в аренду «Ладе» защитника Магомеда Шараканова

Московское «Динамо» отдало в аренду «Ладе» защитника Магомеда Шараканова
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Защитник московского «Динамо» Магомед Шараканов проведёт следующий сезон в аренде в системе тольяттинской «Лады», сообщает пресс-служба столичной команды.

В прошлом сезоне 19-летний хоккеист сумел дебютировать в КХЛ, сыграв четыре матча в регулярном чемпионате и набрав первое очко в лиге. Основную часть сезона-2023/2024 Магомед выступал в фарм-клубе бело-голубых и в 49 матчах за «Динамо» Санкт-Петербург набрал 20 (4+16) очков. Также на счету Шараканова в минувшем сезоне девять матчей за молодёжную команду «Динамо» в МХЛ, в которых он отметился голом и результативной передачей.

Напомним, в завершившемся сезоне «Динамо» вылетело во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Трактору» (0-4). «Лада» завершила выступления в первом раунде, одержав лишь одну победу в серии с «Авангардом».

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