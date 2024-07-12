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«Автомобилист» заключил контракты с двумя хоккеистами

«Автомобилист» заключил контракты с двумя хоккеистами
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«Автомобилист» подписал двусторонние контракты сроком на два года с нападающим Никитой Миллером и защитником Никитой Некрасовым, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний Миллер минувший сезон провёл в ВХЛ, выступая за «Динамо-Алтай», проведя 51 матч и набрав 24 (15+9) очка при полезности «+3».

Некрасову 21 год. В сезоне-2023/2024 он также провёл в ВХЛ, защищая цвета ХК «Норильск». За 56 проведённых игр защитник набрал 8 (2+6) очков.

Напомним, в завершившемся сезоне КХЛ клуб из Екатеринбурга остановился в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, уступив в семи матчах полуфинальной серии магнитогорскому «Металлургу», который впоследствии и стал обладателем главного трофея лиги.

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