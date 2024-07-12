Экс-генменеджер «Сибири» связал смерть Андрея Тарасенко со вторым Кубком Стэнли его сына

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни тренере новосибирского клуба Андрее Тарасенко — отце нападающего «Детройт Ред Уингз» Владимира Тарасенко.

«Тяжело с ходу выделить какую-то одну яркую историю, связанную с ним, потому что мы общались каждый день. Наверное, можно вспомнить момент, когда Вова привёз Кубок Стэнли в Новосибирск в 2019-м — это было очень ярко. Андрей сказал очень трогательную речь на торжественном вечере. Было видно, насколько он счастлив в этот день. Даже не знаю, кто больше был рад этому чемпионству: он или сын. Это тот самый случай, когда в детях получается воплотить то, о чём ты сам мечтал — это наивысший уровень удовлетворения.

Думаю, что и сейчас у него был очень сильный эмоциональный стресс. Когда такие эмоции чересчур выплёскиваются — будь они положительными или отрицательными — видимо, это даёт свой эффект. К сожалению, не всегда правильный», — сказал Фастовский в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, Андрей Тарасенко умер вчера, 11 июля, в возрасте 55 лет.

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