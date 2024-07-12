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Клюшка Тарасенко и бутылка для воды Бобровского станут экспонатами Зала славы в Торонто

Клюшка Тарасенко и бутылка для воды Бобровского станут экспонатами Зала славы в Торонто
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«Флорида Пантерз» отправила в Канаду ряд экспонатов победного для клуба Кубка Стэнли — 2024, которые будут помещены в Зал хоккейной славы в Торонто.

Как сообщает The Hockey News, в этот ценный перечень вошли свитер, вратарские перчатки и бутылка для воды голкипера Сергея Бобровского, клюшка его соотечественника, нападающего Владимира Тарасенко, шлем форварда Сэма Райнхарта, коньки капитана Александра Баркова и даже изжёванная капа Мэттью Ткачука. Также в число экспонатов войдут и некоторые другие вещи, ассоциированные с первым в истории франшизы чемпионством.

Напомним, в финальной серии плей-офф НХЛ — 2023/2024 «Флорида» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (4-3).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

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