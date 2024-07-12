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Денис Зернов показал, как использует Кубок Гагарина в качестве тренировочного снаряда

Денис Зернов показал, как использует Кубок Гагарина в качестве тренировочного снаряда
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Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» в официальном телеграм-канале клуба опубликовала забавное видео, на котором нападающий уральцев Денис Зернов тренируется с Кубком Гагарина.

В видеоролике хоккеист использует трофей в качестве опоры при упражнениях, а также в жиме лёжа вместо штанги.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео оригинальной тренировки Зернова:

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:

Напомним, 28-летний Зернов стал лучшим снайпером прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина. На его счету 12 заброшенных шайб и две результативные передачи в 23 матчах плей-офф. Его команда в финальной серии оказалась сильнее ярославского «Локомотива» (4-0) и стала обладателем главного трофея КХЛ.

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