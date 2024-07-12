«Это не будет чудом». О'Коннор предположил, чего ждать от Мичкова в дебютном сезоне НХЛ

Штатный журналист The Athletic Чарли О'Коннор, освещающий жизнь вокруг «Филадельфии Флайерз», порассуждал о возможностях российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова в его дебютном сезоне в НХЛ.

«Я не говорю, что Мичков будет гарантированно доминировать в своём дебютном сезоне. Но 25 голов не станут чудом. Особенно если он будет работать в большинстве с приемлемой скоростью», — написал О'Коннор в социальных сетях.

Напомним, россиянин подписал трёхлетний контракт новичка с «Филадельфией» 1 июля. Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

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