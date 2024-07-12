«Адмирал» заключил просмотровые контракты с двумя хоккеистами

«Адмирал» подписал просмотровое соглашение с защитником Богданом Денисевичем и нападающим Оскаром Булавчуком, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

24-летний Денисевич минувший сезон провёл в белорусской Экстралиге, где защищал цвета солигорского «Шахтёра», вместе с которым завоевал бронзовые медали чемпионата. За 50 сыгранных матчей набрал 28 (2+26) очков. Также в своей карьере хоккеист играл за «Ижсталь», новокузнецкий «Металлург» и «Омские Крылья».

20-летний Булавчук в сезоне-2023/2024 выступал в ВХЛ за «Рязань-ВДВ». Сыграл 30 матчей и заработал 8 (4+4) очков.

Напомним, в завершившемся сезоне КХЛ коллектив из Владивостока занял 11-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

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