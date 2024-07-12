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Мартемьянов рассказал, как скучал по раздевалке «Амура» на побережье Чёрного моря

Мартемьянов рассказал, как скучал по раздевалке «Амура» на побережье Чёрного моря
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал, как провёл свой отпуск, а также о том, что больше всего заставляло его скучать по работе этим летом.

«Отпуск провёл прекрасно, на черноморском побережье, отдохнул от хоккея, уже к концу отпуска тянуло на работу. Прибыл уже в рабочем настроении.

Удалось ли соскучиться по обстановке в раздевалке? Безусловно, скучал давно. Помнится хорошая атмосфера в раздевалке прошлого года, когда мы концовку боевую провели, и подписание контрактов со многими нашими парнями, которые с нами остались и будут двигаться с нами в следующий сезон. Желание огромное было вернуться и сейчас возвращаемся, начинаем потихоньку работать.

Следил за жизнью клуба в телеграм-канале? Вообще, в моей практике работы я всегда на связи с парнями по телефону, не только через телеграм-каналы, общаемся — я звоню, мне звонят. У нас в этом плане коммуникация очень хорошая», — сказал Мартемьянов в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Амур» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии будущему чемпиону — магнитогорскому «Металлургу» (2-4).

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