«Сибирь» обменяла нападающего Константина Суслова в «Южный Урал»

«Сибирь» обменяла 24-летнего нападающего Константина Суслова в выступающий в ВХЛ «Южный Урал» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба новосибирской команды.

Напомним, форвард перешёл в новосибирский клуб в июне из системы «Автомобилиста». В сезоне-2023/2024 хоккеист провёл 54 матча в ВХЛ за «Горняк-УГМК», набрав 28 (6+22) очков при полезности «+6». По итогам сезона «Автомобилист» принял решение не повторять предложение клуба из Новосибирска игроку, который находился в статусе ограниченно свободного агента.

Ранее «Сибирь» заключила с Сусловым двусторонний контракт на два года.

В завершившемся сезоне КХЛ «Сибирь» заняла 10-е место в таблице Восточной конференции и не вышла в плей-офф.

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