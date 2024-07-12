Доминик Кубалик может продолжить карьеру в Швейцарии

Чешский нападающий Доминик Кубалик, в минувшем сезоне выступавший за «Оттаву Сенаторз», может вернуться в швейцарский клуб «Амбри-Пиотта», цвета которого защищал с 2017 по 2019 год. Об этом сообщает Swiss Hockey News со ссылкой на эксперта Клауса Цаугга.

Напомним, на данный момент 28-летний чех до сих пор не подписал контракт ни с одним клубом НХЛ. По информации Цаугга, команда, представляющая швейцарскую деревню с населением 1 тыс. жителей, дала гарантии удовлетворить финансовые запросы хоккеиста в случае, если ему так и не удастся остаться в Северной Америке.

В минувшем сезоне форвард провёл 74 матча за канадский клуб, в которых набрал 15 (11+4) очков. Также за карьеру в сильнейшей лиге мира Кубалик защищал цвета «Чикаго Блэкхоукс» и «Детройт Ред Уингз».

Отметим, что Доминик стал обладателем золотых медалей на прошедшем в мае чемпионате мира в Чехии.

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