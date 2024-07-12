Назаров: матч наших звёзд НХЛ и КХЛ посмотрит вся Россия, а Америка будет тихо завидовать

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от предстоящего 20 июля в Москве благотворительного матча между звёздами КХЛ и НХЛ.

«Хоккейная жизнь в России бурлит даже летом. Команды активно проводят трансферную кампанию, не за горами начало сборов и контрольных игр, а 20 июля нас и вовсе ждёт грандиозное событие: матч между российскими звёздами НХЛ и КХЛ. За ним, уверен, будет наблюдать вся наша страна, состав участников очень впечатляет. В Америке будут тихо завидовать, там, увы, не до спортивных событий такого масштаба. На очередном саммите мы снова увидели юмористическое шоу со стороны высших должностных лиц США. Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Победа всё равно будет за нами», — сказал Назаров в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в мероприятие примут участие такие хоккеисты, как Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачёв, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, Валерий Ничушкин, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Илья Любушкин, Евгений Дадонов, Владислав Гавриков, Александр Романов, Никита Зайцев, Кирилл Марченко и Егор Чинахов.

Сборную КХЛ представят Илья Ковальчук, Александр Радулов, Владимир Ткачёв, Николай Голдобин, Вадим Шипачёв, Александр Никишин, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Дамир Шарипзянов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Евгений Свечников, Илья Набоков, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Анатолий Голышев, Никита Нестеров, Михаил Бердин и Максим Дорожко.

Последняя игра России на ЧМ по хоккею: