«Лада» расторгла контракт с нападающим Кириллом Гавриловым

Тольяттинская «Лада» и нападающий Кирилл Гаврилов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 20-летний уроженец Ангарска (рост 172 см, вес 75 кг) вышел на лёд в 53 матчах за «Ладью» в МХЛ, в которых набрал 13 (2+11) результативных баллов при показателе полезности «+1». В системе «Лады» молодой левый вингер находился с 2021 года, однако до сих пор не смог получить шанс дебютировать в КХЛ.

Напомним, в сезоне-2023/2024 команда Олега Браташа вылетела в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Авангарду» (1-4). Минувший сезон стал первым для тольяттинского клуба в элите российского хоккея после шестилетнего отсутствия.

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