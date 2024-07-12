Фазель: не думаю, что у КХЛ возникнут проблемы с НХЛ и ИИХФ в части уважения контрактов

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о трансферных правилах в организации, а также о том, с какими последствиями может столкнуться КХЛ после отказа от трансферных карт.

«У ИИХФ существуют трансферные правила. Они находятся в открытом доступе. Регулируются переходы даже с теми организациями, которые не входят в ИИХФ. В этом случае также предусмотрено взаимное уважение контрактов. Как вы знаете, НХЛ имеет договоры с разными лигами. Так что я не думаю, что у КХЛ будут проблемы в заключении подобных договоров с НХЛ, ИИХФ или отдельными федерациями и лигами. Я уверен, что КХЛ будет уважать контракты игроков», — сказал Фазель в интервью Sport24.

Напомним, ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что у лиги нет желания подписывать с КХЛ соглашение об уважении контрактных обязательств.

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