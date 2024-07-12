«Адмирал» заключил просмотровый контракт с белорусским нападающим

«Адмирал» заключил просмотровое соглашение с 23-летним белорусским нападающим Евгением Оксентюком, сообщает пресс-служба дальневосточной команды.

В сезоне-2022/2023 форвард провёл 16 матчей в КХЛ в составе хабаровского «Амура», набрав 2 (1+1) очка при полезности «-4» и четырёх минутах штрафа. В минувшем сезоне Оксентюк защищал цвета казахстанского «Арлана» из Кокшетау.

Ранее сообщалось, что «Адмирал» подписал просмотровые контракты ещё с двумя хоккеистами — защитником Богданом Денисевичем и нападающим Оскаром Булавчуком.

Напомним, в завершившемся сезоне КХЛ коллектив из Владивостока занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: