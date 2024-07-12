«Это уровень НХЛ». Защитник Джордан Гросс — о «Минск-Арене»

Новичок минского «Динамо», американский защитник Джордан Гросс поделился ожиданиями от выступлений за белорусскую команду.

«Рад стать игроком минского «Динамо». Слышал только хорошие отзывы о команде и организации в целом. Знаю, что Минск – очень классный город. С нетерпением жду, когда приеду. Верю, что у нас сформируется сильный состав и коллектив, вместе проведём успешный сезон.

Видел видео домашних матчей «Динамо». Арена большая и красивая, это энхаэловский уровень. Смотрится круто, когда болельщики громко поддерживают команду. Уверен, это мотивирует и по-хорошему будоражит», — приводит слова Гросса пресс-служба «зубров».

29-летний Гросс в прошедшем сезоне выступал в АХЛ в составе «Милуоки Эдмиралс». В 54 матчах защитник набрал 23 (6+17) очка. В сезоне-2021/2022 американец был признан лучшим защитником АХЛ.

Также на счету Гросса есть опыт выступлений в НХЛ, где он играл за «Колорадо Эвеланш», «Аризону Койотс» и «Нэшвилл Предаторз». Суммарно в НХЛ защитник провёл 25 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.

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