Фазель: если КХЛ не подпишет трансферное соглашение, мы будем жить как на Диком Западе

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель призвал КХЛ заключить всестороннее трансферное соглашение после решения лиги о выходе из ИИХФ на примере ситуации 2008 года, когда Александр Радулов уехал в «Салават Юлаев» при действующем контракте с «Нэшвилл Предаторз».

«Можно, конечно, сказать «Нет, такое не повторится!», но как можно быть в этом уверенным? Именно поэтому важно заключить всестороннее трансферное соглашение. Иначе мы будем жить как на Диком Западе, где нет никаких правил и ситуация становится неуправляемой», — сказал Фазель в интервью Sport24.

Напомним, ранее КХЛ заявила об отказе от трансферных карт, пообещав при этом уважать действующие контракты игроков с другими лигами. В свою очередь, в НХЛ отказались подписывать с КХЛ соглашение об уважении контрактов, при этом заявив о намерении относиться с уважением к данным обязательствам.

Последняя игра России на ЧМ по хоккею: