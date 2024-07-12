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«Барыс» подписал контракт с бывшим форвардом «Филадельфии» Эллисоном

«Барыс» подписал контракт с бывшим форвардом «Филадельфии» Эллисоном
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Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» подписал контракт с канадским нападающим Уэйдом Эллисоном. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон — до 31 мая 2025 года.

26-летний Уэйд прошедший сезон провёл в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе «Милуоки Эдмиралс» и «Лихай Вэлли Фантомс». Всего в регулярном чемпионате — 2023/2024 он принял участие в 60 матчах, забросил 13 шайб и отдал девять голевых передач, набрав в сумме 22 очка. В плей-офф принял участие в четырёх встречах, забил гол и отдал один пас, записав на свой счёт два балла за результативность.

Также форвард сыграл в 75 матчах НХЛ за «Филадельфию Флайерз», заработав 22 (13+9) очка при показателе полезности «-3».

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